Зіграв у теніс і захопився поляками: принц Вільям зустрівся з українськими біженцями у Варшаві

Син короля Чарльза ІІІ принц Вільям приїхав до Польщі. Він таємно відвідав військову базу в Жешуві, що неподалік кордону з Україною, і з'явився в центрі для біженців у Варшаві. Як це було, дізнавайтеся далі.

З Жешува 40-річний принц Вільям відправився в центр у Варшаві, де прийняли 300 українських жінок і дітей. Там він поспілкувався волонтерами та людьми, які втекли від війни, і навіть зіграв партію в настільний теніс. Зустріч прийшла тепло, хоч і за його спиною постійно чатували охоронці.

Читайте також Принц Вільям таємно відвідав військову базу поблизу українського кордону

Принц Вільям у центрі для біженців у Варшаві / Фото з інстаграму Уельських

В інстаграмі королівської сім'ї розповіли, що в центрі у Варшаві українці отримують безкоштовне дворазове харчування, уроки польської мови, психологічну підтримку та допомогу з працевлаштуванням. Для них навіть відкрили безкоштовний магазин з одягом і засобами гігієни. Тож Вільям розплився у компліментах до польського народу, а в коментарях захопилися ним самим – відданістю і служінню людям.

Привітна громада та волонтери роблять так багато, щоб допомогти нужденним. Зрозуміло, як 300 українських жінок і дітей, які тут перебувають, можуть бути такими позитивними, переживши такі труднощі. Завдяки щедрості поляків, людям, які тікали від війни в Україні, вдалося знайти притулок у Польщі,

– йдеться в публікації.

В акаунті Уельських навіть розповіли історію українки Наталії, будинок якої був в окупації на Чернігівщині. Повернутися туди вона не може через регулярні обстріли.

Біженка Наталія з принцом Вільямом / Фото з інстаграму Уельських

Принц Вільям у центрі для біженців у Варшаві / Фото з інстаграму Уельських

Принц Вільям у центрі для біженців у Варшаві / Фото з інстаграму Уельських