Принц Вільям вакцинувався проти коронавірусу

Британський принц Вільям отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу. Це сталося у вівторок, 18 травня. Герцог Кембриджський подякував усім, хто працює над створенням вакцини та її поширенням.

Принц Вільям розповів про вакцинацію на офіційній сторінці в інстаграмі. Він на власному прикладі показав важливість цієї процедури та її популяризації серед населення світу.

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Принц Вільям вакцинувався проти COVID-19

Онук Єлизавети II отримав першу дозу вакцини проти смертоносної коронавірусної інфекції. Вільям не розсекретив, препарат якого виробника обрав для вакцинації та як почувався після неї.

Принц оприлюднив фото самого моменту введення вакцини в його організм. Судячи з геолокації, герцог вакцинувався в Музеї Науки, що розташований в Лондоні.

У вівторок я отримав першу дозу вакцини проти COVID-19. Усім, хто працює над впровадженням вакцини – дякуємо за все, що ви робили й продовжуєте робити,

– написав Вільям у публікації.

Вакцинація у королівській сім'ї