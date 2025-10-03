Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на People. Принцеса Уельська відвідала авіабазу Конінгсбі, щоб ознайомитися зі станцією та її роботою у складі Королівських повітряних сил.
Для візиту Кейт Міддлтон обрала елегантний сірий костюм у клітинку: приталений блейзер і прямі штани з високою талією. Свій образ вона доповнила сірим светром, чорним шкіряним ременем, замшевими туфлями та золотою брошкою Королівського льотного корпусу. Принцеса Уельська також одягнула обручку з сапфірами й діамантами та сережки – це подарунки від принца Вільяма, пише Harper's Bazaar.
Варто зауважити, що Міддлтон уже не вперше одягає цей костюм від Bella Freud. Раніше вона з'явилась у ньому, коли відвідувала текстильні фабрики у графствах Саффолк і Кент.
З ким раніше зустрічалась Кейт Міддлтон?
Нагадаємо, що нещодавно королівська родина приймала президента США Дональда Трампа і його дружину Меланію. Подружжя прибуло до Віндзора у Великій Британії 17 вересня.
Кейт Міддлтон з'явилась на урочистому банкеті в сукні від Phillipa Lepley, розшитій вручну золотим мереживом Шантильї. Вона також одягла тіару "Вузлики кохання", яку колись носила принцеса Діана.
Принцеса Уельська і Меланія Трамп також відвідали захід Асоціації скаутів.