Каже, що їй вже 16 років, – принц Вільям про характер доньки-принцеси Шарлотти

Нещодавно доньці принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилося 6 років. Та за словами герцога Кембриджського, його донечці-принцесі дуже кортить здаватися дорослою та самостійною.

Принц Вільям у вівторок, 4 травня, зустрівся зі співробітниками компанії Babcock Vehicle Engineering в Уолсоллі. Там герцог розповів про те, що його донька, принцеса Шарлотта, хоче здаватися дорослішою.

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Принц Вільям про характер принцеси Шарлотти

Чоловік Кейт Міддлтон поділився, що його донечка дуже хоче вирости якнайшвидше.

Якщо ви запитаєте її, скільки їй років, вона відповість, що 16,

– розповів принц Вільям.

Герцог Кембриджський додав, що через бажання подорослішати принцеса Шарлотта вже відчуває себе дуже самостійною: "Вона каже: "Мені вже 6 років, і я буду робити що хочу". Він зауважив, що діти надзвичайно швидко ростуть.

День народження принцеси Шарлотти

Також принц Вільям поділився розповіддю про день народження принцеси Шарлотти, яке вона весело відсвяткувала 2 травня. На відміну від минулого року, вона змогла запросити гостей.

У неї був чудовий день народження. Минулого року її день народження припав на період локдауну, але цього разу ми змогли запросити в гості ще одну сім'ю. Було дуже весело,

– зізнався герцог.

Зауважимо, з нагоди 6-річчя королівська сім'я опублікувала нове портретне фото принцеси Шарлотти. Під дописом залишили безліч коментарів про те, наскільки вона схожа на свого батька.



Принцеса Шарлотта / Фото з інстаграму королівської сім'ї