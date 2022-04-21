21 квітня для Великої Британії особливий день. Хоча королева тепер рідко з'являється на публіці, та до її особистості, як і раніше, прикута увага публіки. Рідні Єлизавети II не змогли залишити її без привітань у цей прекрасний день.
До теми Єлизаветі ІІ – 96: королівський палац опублікував нове фото іменинниці
Принц Вільям і Кейт Міддлтон привітали королеву
На офіційній сторінці герцогів Кембриджських в інстаграмі з'явилося зворушливе привітання. Вони опублікували архівне фото, де зображені з королевою, а також світлину, на якій Єлизавета II та покійний принц Філіп позують з правнуками.
Вітаємо Її Величність королеву сьогодні з 96-м днем народження! Надихаючи багатьох у Великобританії, країнах Співдружності та світу, святкувати цей особливий рік платинового ювілею,
– написали під фото.
Герцоги Кембриджські з королевою / Фото з інстаграму принца Вільяма і Кейт Міддлтон
Королева та принц Філіп з правнуками / Фото з інстаграму принца Вільяма і Кейт Міддлтон
Привітання від принца Чарльза та герцогині Корнуольської
Старший син королеви та його дружина також опублікували привітання на особистій сторінці в інстаграмі. Подружжя поділилося спільними фотографіями, на яких зображені надзвичайно щасливими, та адресувало Її Величності теплі слова.
Бажаємо Її Величності королеві особливого 96-го дня народження! Ми святкуємо її платиновий ювілей,
– написали під фото.
Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська з королевою / Фото з інстаграму подружжя
Привітання принцеси Євгенії
"Вітаємо бабусю із 96-річчям! Ви завжди були таким джерелом натхнення для мене та багатьох людей у всьому світі. Дякуємо за вашу підтримку, любов та силу. Цілуємо", – написала одна з улюблених внучок королеви принцеса Євгенія та опублікувала архівне фото, де вона ще маленька стоїть поряд з бабусею та покійним дідусем принцом Філіпом.
Принцеса Євгенія привітала бабусю зі святом / Фото з інстаграму