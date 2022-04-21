21 квітня для Великої Британії особливий день. Хоча королева тепер рідко з'являється на публіці, та до її особистості, як і раніше, прикута увага публіки. Рідні Єлизавети II не змогли залишити її без привітань у цей прекрасний день.

До теми Єлизаветі ІІ – 96: королівський палац опублікував нове фото іменинниці

Принц Вільям і Кейт Міддлтон привітали королеву

На офіційній сторінці герцогів Кембриджських в інстаграмі з'явилося зворушливе привітання. Вони опублікували архівне фото, де зображені з королевою, а також світлину, на якій Єлизавета II та покійний принц Філіп позують з правнуками.

Вітаємо Її Величність королеву сьогодні з 96-м днем народження! Надихаючи багатьох у Великобританії, країнах Співдружності та світу, святкувати цей особливий рік платинового ювілею,

– написали під фото.



Герцоги Кембриджські з королевою / Фото з інстаграму принца Вільяма і Кейт Міддлтон



Королева та принц Філіп з правнуками / Фото з інстаграму принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Привітання від принца Чарльза та герцогині Корнуольської

Старший син королеви та його дружина також опублікували привітання на особистій сторінці в інстаграмі. Подружжя поділилося спільними фотографіями, на яких зображені надзвичайно щасливими, та адресувало Її Величності теплі слова.

Бажаємо Її Величності королеві особливого 96-го дня народження! Ми святкуємо її платиновий ювілей,

– написали під фото.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська з королевою / Фото з інстаграму подружжя

Привітання принцеси Євгенії

"Вітаємо бабусю із 96-річчям! Ви завжди були таким джерелом натхнення для мене та багатьох людей у всьому світі. Дякуємо за вашу підтримку, любов та силу. Цілуємо", – написала одна з улюблених внучок королеви принцеса Євгенія та опублікувала архівне фото, де вона ще маленька стоїть поряд з бабусею та покійним дідусем принцом Філіпом.