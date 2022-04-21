21 апреля для Великобритании особенный день. Хотя королева теперь редко появляется на публике, но к ее личности по-прежнему приковано внимание публики. Родные Елизаветы II не смогли оставить ее без приветствий в этот прекрасный день.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили королеву

На официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграмме появилось трогательное приветствие. Они опубликовали архивное фото, где изображены с королевой, а также фотография, на которой Елизавета II и покойный принц Филипп позируют с правнуками.

Поздравляем Ее Величество королеву сегодня с 96-м днем рождения! Вдохновляя многих в Великобритании, странах Содружества и мира, праздновать этот особый год платинового юбилея,

– написали под фото.



Герцоги Кембриджские с королевой / Фото с инстаграмма принца Уильяма и Кейт Миддлтон



Королева и принц Филипп с правнуками / Фото с инстаграмма принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Приветствие от принца Чарльза и герцогини Корнуольской

Старший сын королевы и его супруга также опубликовали приветствие на личной странице в инстаграмме. Супруги поделились общими фотографиями, на которых изображены чрезвычайно счастливыми, и адресовали Ее Величеству теплые слова.

Желаем Ее Величеству королеве особого 96-го дня рождения! Мы празднуем ее платиновый юбилей,

– написали под фото.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская с королевой / Фото из инстаграмма супругов

Приветствие принцессы Евгении

"Поздравляем бабушку с 96-летием! Вы всегда были таким источником вдохновения для меня и многих людей во всем мире. Спасибо за вашу поддержку, любовь и силу. Целуем", – написала одна из любимых внучек королевы принцесса Евгения и опубликовала архивное фото, где она еще маленькая стоит рядом с бабушкой и покойным дедушкой принцем Филиппом.