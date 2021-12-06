Довгий час у ЗМІ ходили чутки про погіршення стану здоров'я королеви Єлизавети ІІ. Однак члени королівської сім'ї один за одним спростовують цю інформацію.
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Днями принц Вільям поділився, що вся його сім'я любить прогулянки на свіжому повітрі. Він розповів, що навіть Єлизавета II у 95 років досі сама вигулює своїх чотирилапих улюбленців – коргі.
Королева й справді обожнює коргі. Цього року, щоб потішити Її Величність, їй подарували двох цуценят улюбленої породи. Від несподіваного подарунку монархиня була у захваті.
Також герцог додав, що принц Чарльз часто вирушає у тривалі подорожі, а його діти щороку прогулюються до церкви у Сандрінгемі.
У всієї моєї сім'ї є пристрасть до прогулянок – чи то моя бабуся, яка все ще вигулює коргі в 95 років; мій батько вирушає влітку у тривалі прогулянки Шотландією; або мої власні діти, які вперше з'являються на нашій щорічній прогулянці до церкви різдвяного ранку у Сандрінгемі,
– розповів онук королеви.
Своєю публікацією принц Вільям хотів надихнути інших людей на активне життя, адже рух – це запорука хорошого самопочуття.
Текст публікації принца Вільяма
У всієї моєї сім'ї є пристрасть до прогулянок – чи то моя бабуся, яка все ще вигулює коргі в 95 років; мій батько вирушає влітку у тривалі прогулянки Шотландією; або мої власні діти, які вперше з'являються на нашій щорічній прогулянці до церкви різдвяного ранку у Сандрінгемі.
В надії надихнути деяких інших людей стати активними та приділити трохи часу власному психічному здоров'ю — я хотів поділитися з вами декількома своїми історіями та улюбленими піснями в епізоді Time to Walk. Я розповім, як я навчився приділяти пріоритетну увагу власному психічному здоров'ю, важливий життєвий урок, який навчив мене ставитись до себе менш серйозно, і життєво важлива розповідь про те, як друг допоміг мені навчитися краще слухати. W.