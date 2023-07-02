Рекордний дохід: стало відомо, яку зарплату отримує принц Вільям

Зі сходженням короля Чарльза ІІІ на престол, його син принц Вільям отримав статус герцога Корнуольського. Новий титул передбачає не лише нові зобов'язання, а й більшу зарплату. І надалі його дохід буде лише зростати.

Фінансові звіти британської королівської родини показують, що принц Вільям отримав рекордний дохід. Він перевищив торішній на один мільйон фунтів стерлінгів.

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Остання річна зарплата принца Уельського становила шість мільйонів фунтів стерлінгів (це 7,5 мільйона доларів). Водночас наступного року вона може зрости до 20 мільйонів фунтів стерлінгів (25 мільйонів доларів).

Адже принц Вільям успадкував титул герцога Корнуольського після того, як померла його бабуся, покійна королева Єлизавета II. Тож, тепер він має право на свій щорічний надприбуток.

Герцогство Корнуольське – це приватне володіння, яке заснував король Едуард III у 1337 році. У такий спосіб він хотів забезпечити незалежність його синові. Принц Вільям став 25-м монархом, який успадкував земельні володіння.

Цього року герцогство отримало рекордний прибуток у 24 мільйона фунтів стерлінгів. Зараз Вільям, який провів близько шести місяців як герцог Корнуольський і принц Уельський, має право на 12 мільйонів.

Додамо, що звіт про дохід з'явився лише зараз. Кілька місяців Вільяма критикували за те, що він не опублікував його у перший рік перебування на посаді спадкоємця престолу. Адже Чарльз, будучи принцом Уельським, щороку випускав окремий огляд, у якому детально описував доходи та витрати грошей герцогства. На це палац заявив, що минулий рік був перехідним після смерті покійної королеви.

До слова, офіційна коронація Чарльза ІІІ відбулася 6 травня 2023 року. На неї було витрачено рекордну суму – 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Для порівняння, церемонія для королеви Єлизавети II коштувала 1,57 мільйона фунтів стерлінгів, що сьогодні еквівалентно 46 мільйонам фунтів стерлінгів.