Принц Вільям, Кейт Міддлтон та принц Чарльз вже прибули на похорон принца Філіпа

Похорон принца Філіпа відбудеться сьогодні, 17 квітня, на території Віндзорського замку о 17:00. На приватний захід вже почали з'їжджаються члени королівської родини. Серед них – син Філіпа принц Чарльз, онук принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон.

Папараці побачили королівських осіб за годину до початку похорону. Принц Чарльз приїхав першим у приватному автомобілі з охороною. Чоловік був одягнений у звичайний костюм з чорною краваткою, не у військовій формі.

Важливо Похорон принца Філіпа у Лондоні: онлайн-трансляція

Наступними на церемонію прощання з дідусем виїхали з Кенсингтонського палацу принц Вільям та Кейт Міддлтон в присутності охорони. Крізь вікно автомобіля можна побачити, що чоловік теж одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку. Незмінним аксесуаром в образі Вільяма стала чорна захисна маска.



Принц Вільям їде на похорон принца Філіпа / Фото Getty Images

Щодо Кейт Міддлтон, то вона теж одягнена у чорний траурний образ, з капелюшком на голові та прикрасами із перлів на шиї. На її обличчі теж була чорна захисна маска.



Кейт Міддлтон їде на похорон принца Філіпа / Фото Getty Images

запланований нау Лондоні у Віндзорському замку. Церемонія прощання з чоловіком Єлизавети II відбудеться у, а поховання – у Королівській усипальні. Захід буде приватним і на ньому будуть присутні лише 30 членів королівської сім'ї.