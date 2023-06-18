У центрі уваги: 5-річний принц Луї став улюбленцем публіки на параді в Лондоні – смішні кадри

У Великій Британії 17 червня відбувся масштабний парад Trooping Colour. Принц Луї вкотре вкрав всю увагу та підкорив публіку щирими емоціями.

У Лондоні 17 червня відбувся пишний парад Trooping the Colour на честь короля Чарльза III – це перший такий захід для нового монарха.

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Принц Луї захопив публіку на параді Trooping the Colour

Діти принца й принцеси Уельських були в чудовому настрої на події. 9-річний принц Джордж задивлявся на літаки, 8-річна принцеса Шарлотта зворушливо обіймала батька, а 5-річний Луї захоплював увагу публіки мало не найбільше.

На балконі він показував на щось пальцем, а коли Кейт Міддлтон зробила йому зауваження, то кумедно відсалютував натовпу.

Він активно махав натовпу двома руками та не приховував своїх емоцій.

Фотографи зловили й момент, як Луї розважався дорогою до палацу.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс у The Express висловила думку, що такою поведінкою Луї показує свою нетерплячість. Принц Вільям та Кейт не спішать "приборкувати" сина – все тому, щоб він не вважав схожі монарші заходи надто нудними.