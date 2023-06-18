У центрі уваги: 5-річний принц Луї став улюбленцем публіки на параді в Лондоні – смішні кадри
Джерело:Hello!
У Великій Британії 17 червня відбувся масштабний парад Trooping Colour. Принц Луї вкотре вкрав всю увагу та підкорив публіку щирими емоціями.
У Лондоні 17 червня відбувся пишний парад Trooping the Colour на честь короля Чарльза III – це перший такий захід для нового монарха.
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Принц Луї захопив публіку на параді Trooping the Colour
Діти принца й принцеси Уельських були в чудовому настрої на події. 9-річний принц Джордж задивлявся на літаки, 8-річна принцеса Шарлотта зворушливо обіймала батька, а 5-річний Луї захоплював увагу публіки мало не найбільше.
На балконі він показував на щось пальцем, а коли Кейт Міддлтон зробила йому зауваження, то кумедно відсалютував натовпу.
Він активно махав натовпу двома руками та не приховував своїх емоцій.
Фотографи зловили й момент, як Луї розважався дорогою до палацу.
Експертка з мови тіла Джуді Джеймс у The Express висловила думку, що такою поведінкою Луї показує свою нетерплячість. Принц Вільям та Кейт не спішать "приборкувати" сина – все тому, щоб він не вважав схожі монарші заходи надто нудними.
- Додамо, принц Луї відвідав коронацію дідуся Чарльза III, хоч і пропустив велику частину церемонії. Та навіть за короткий період на службі він розсмішив публіку. Малюку було нудно – він часто позіхав та смикав сестру. Щоправда, на балконі його поведінка була доволі стриманою.
- Нагадаємо, парад Trooping Colour став першим для Чарльза III в ролі короля, а для Кейт – у ролі принцеси Уельської. Вона прийшла на подію у яскравому образі й теж захоплювала публіку. Принцеса Кетрін одягнула зелений ансамбль, який доповнила капелюшком в тон з широкими крисами.