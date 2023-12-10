Білосніжний образ Кейт та пустощі принца Луї: королівська сім'я відвідала різдвяний концерт

Принц та принцеса Уельські разом з трьома дітьми відвідали різдвяний концерт "Разом на Різдво". Кейт Міддлтон підкорила розкішним образом, а малюк Луї знову привернув увагу публіки.

Різдвяний захід щороку відбувається у Вестмінстерському абатстві, а його організаторкою є Кейт Міддлтон. Концерт розпочався зі спільного виконання колядок, а продовжився виконанням різдвяних треків британськими артистами.

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На святковий захід зібралося чимало членів королівської родини. Серед них принцеса Беатріс з чоловіком, принцеса Євгенія, Зара Тіндалл та Пітер Філліпс.

Образ Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська вийшла на публіку у вишуканому total white образі. Вона обрала кашеміровий светр від та прямі штани з високою посадкою і золотими ґудзиками за 375 доларів.

Зверху Кейт Міддлтон накинула білосніжне пальто від іменитого дизайнера Chris Kerr Bespoke Tailor. Ціни на його вбрання стартують від 2195 доларів.

Серед аксесуарів образ принцеси доповнювала сумочка, сережки та замшеві туфлі на високих підборах. Загальна вартість аутфіту становить близько 10 тисяч доларів.



Принцеса Уельська на концерті / Фото з інстаграм-сторіз

Принц Луї знову у центрі уваги

5-річний принц Луї не зміг не привернути увагу публіку та потрапити в об'єктиви фотографів. Він нудився та корчив гримаси, а наприкінці служби не дав сестрі Шарлотті задути свічку, бо зробив це першим.