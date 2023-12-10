Рождественское мероприятие ежегодно проходит в Вестминстерском аббатстве, а его организатором является Кейт Миддлтон. Концерт начался с совместного исполнения колядок, а продолжился исполнением рождественских треков британскими артистами.

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На праздничное мероприятие собралось немало членов королевской семьи. Среди них принцесса Беатрис с мужем, принцесса Евгения, Зара Тиндалл и Питер Филлипс.

Образ Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская вышла на публику в изысканном total white образе. Она выбрала кашемировый свитер и прямые брюки с высокой посадкой и золотыми пуговицами за 375 долларов.

Сверху Кейт Миддлтон накинула белое пальто от именитого дизайнера Chris Kerr Bespoke Tailor. Цены на его наряды стартуют от 2195 долларов.

Среди аксессуаров образ принцессы дополняла сумочка, серьги и замшевые туфли на высоком каблуке. Общая стоимость аутфита составляет около 10 тысяч долларов.



Принцесса Уэльская на концерте / Фото с инстаграм-сториз

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