Принц Гаррі знову спілкується з принцом Вільямом та збирається прилетіти в Лондон

Принц Вільям відновив спілкування з братом Гаррі після його скандального інтерв'ю. Наразі вони лише переписуються, а влітку Гаррі планує прилетіти в Лондон.

Принц Вільям переписується з братом, проте зараз їхнє возз'єднання неможливе. Вони занадто віддалилися один від одного і для відновлення стосунків потрібен час.

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Принц Гаррі прилетить в Лондон

Раніше у мережі була інформація про те, що Гаррі збирається прилетіти в Лондон влітку. Меган та син Арчі залишаться в США.

За даними видання The Vanity Fair, принц Гаррі планує бути на відкритті статуї принцесі Діані, що має бути відбутися влітку цього року. Його брат не проти присутності на церемонії й зазначає, що буде радий. Та джерела, близькі до королівської сім'ї, зазначають, що принц Вільям дуже злий на Гаррі.

Дружнє возз'єднання братів на камери малоймовірне. Вільям і Гаррі емоційно та фізично настільки далекі один від одного, наскільки це можливо. Їхні стосунки на дні. Вільям лютує після інтерв'ю Гаррі з Опрою. Він настільки злий на нього, що наразі абсолютно немислимо, щоб вони щасливо возз'єдналися і стояли разом на відкритті статуї принцеси Діани,

– поділився інсайдер.

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Також днями в мережі з'явилася інформація про те, що королева Єлизавета II матиме приватну телефонну розмову з онуком Гаррі. Наразі невідомо, коли Її Величність зателефонує принцу.