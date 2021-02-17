Принц Гаррі засмучений через можливу втрату королівських привілеїв, – ЗМІ

Принц Гаррі та Меган Маркл, які стануть батьками вдруге, можуть втратити королівські привілеї через відверте інтерв'ю Опрі Вінфрі. Це дуже засмутило принца Гаррі.

Принц Гаррі та Меган Маркл зважились на рішучий крок. Вони вирішили дати відверте інтерв'ю Опрі Вінфрі. Реакція Букінгемського палацу на це була негативною.

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Принц Гаррі засмучений через позбавлення посад

Через перше інтерв'ю подружжя після складання королівських обов'язків, королева Єлизавета ІІ може позбавити привілеїв сім'ю. Зокрема, принца Гаррі відсторонять від високих посад.

Він може втратити звання капітан-генерала Королівської морської піхоти та інші військові звання. Також його позбавлять покровительства над Регбійним союзом і лігою. Натомість Меган Маркл може втратити пост патрона Національного театру Лондона, який раніше обіймала королева.

Я впевнений, що йому боляче. Він дуже засмучений, що виявився в цій ситуації, але вони зробили свій вибір,

– повідомило джерело, близьке до сім'ї.

Королева Єлизавета ІІ повідомить своє рішення за кілька тижнів. Королівські інсайдери знову застереджують, що інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі може стати для них помилкою.

Принц Гаррі і Меган Маркл дадуть інтерв'ю Опрі Вінфрі

Меган Маркл є хорошою подругою Опри Вінфрі.

Інтерв'ю з сім'єю повинне вийти на телеканалі CBS 7 березня у прайм-тайм – 20:00 (за місцевим часом у США).

Меган та Гаррі розкажуть про їхнє життя у Великій Британії, переїзд у США, благодійну діяльність, батьківство та медійність.

Це буде перше інтерв'ю подружжя після складання королівських обов'язків.