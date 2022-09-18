"Пішов з розбитим серцем": з військової форми принца Гаррі забрали ініціали Єлизавети II

Принц Гаррі 17 вересня взяв участь у Вігілії принців на чуванні біля труни Єлизавети II. Йому дозволили одягнути військову форму, але з неї зняли ініціали королеви.

Ввечері 17 вересня восьмеро онуків Єлизавети II об'єдналися, щоб вшанувати пам'ять королеви біля її труни. На церемонію й чування прийшов і принц Гаррі.

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З форми Гаррі забрали ініціали королеви

Принц Гаррі цього разу постав у військовій формі, хоч на попередніх церемоніях він перебував у чорному костюмі. Однак журналісти помітили, що дещо його відрізняло від принца Вільяма, який теж був у формі й стояв з протилежного боку труни.

На плечі мундира принца Гаррі не було ініціал Єлизавети II, – очевидно, їх забрали після того, як він пішов з королівської родини. Ці ініціали є на плечах у принца Вільяма, а також принца Ендрю, якого позбавили військових звань через скандал за його участі.

Принц Гаррі двічі брав участь у військових відрядженнях до Афганістану. Він був особистим ад'ютантом королеви, а тому носив шифр ER — Elizabeth Regina (що з латинської – королева). Цю посаду Гаррі залишив, оскільки більше не був на службі в монархині. Тому те, що в принца забрали ініціали – не є зневагою, а банальним дотриманням правил.

Втім, Гаррі однаково засмутився через це. "Гаррі пішов із розбитим серцем. Він почував себе спустошеним", – кажуть джерела.