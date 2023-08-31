Принц Гаррі розповів про свого сина: ким хоче стати у майбутньому малюк Арчі

Принц Гаррі поділився зворушливою розмовою зі своїм сином. Він розповів, ким планує стати 4-річний Арчі.

Принц Гаррі зробив милі коментарі про спілкування зі своїм сином ще на Invictus Games у Гаазі у 2022 році. Ці деталі вмістили у документальний фільм Netflix. Там розповідали про залаштунки "Ігор нескорених", історії спортсменів, а також додали інтерв’ю з принцом Гаррі.

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Ким хоче стати син принца Гаррі

В інтерв'ю принц Гаррі розповідав про те, що слід бути найкращою версією себе. Про це він спілкувався з сином.

Коли я говорю зі своїм сином Арчі про те, ким він хоче стати, коли виросте, він відповідає космонавтом або пілотом. Але я нагадую йому про те, що не важливо, ким ти хочеш стати, коли виростеш, головне – твій характер. І ніщо не може зробити мене і його маму ще більш гордими, ніж бачити, що в нього такий характер,

– поділився принц Гаррі.



Останній знімок з Арчі / Скриншот

Чи є син Гаррі – принцом

Нагадаємо, у березні Арчі офіційно отримав статус принца. Тоді король Чарльз офіційно визнав своїх онуків Арчі та Лілібет принцом і принцесою. На сайті королівської сім'ї з'явилися зміни до лінії успадкування престолу, де діти принца Гаррі та Меган Маркл займають шосте та сьоме місця відповідно.

У принца Гаррі натомість забрали статус "Його королівської Величності". На сайті прибрали згадку про титул. Тепер там згадують про Гаррі та Меган як "герцога та герцогиню Сассекських". До слова, принц Гаррі ще користувався титулом в автобіографії.