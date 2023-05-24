Принц Гаррі програв боротьбу у справі щодо його безпеки у Британії: він хотів платити поліції

Принц Гаррі хотів, щоб поліція Великої Британії продовжувала охороняти його, але за кошти. Однак онук Єлизавети ІІ програв судовий позов.

Принцу Гаррі заборонили оплачувати охорону у Великій Британії з власної кишені. Він намагався оскаржити це рішення – але однаково програв.

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Що вирішив суд

Минулого тижня в Лондоні відбулося слухання, на якому суд ухвалив залишити чинною заборону оплачувати роботу державної поліції.

Юристи, що працюють з Міністерством внутрішніх справ, вважають, що буде несправедливо, якщо "багаті люди" матимуть змогу платити поліції за охорону й "купувати" свою безпеку.

Деталі справи

Принц Гаррі та Меган Маркл відійшли від королівських обов'язків у 2020 році, а разом з тим втратили можливість охорони від британської поліції. Вона спонсорувалась за кошти платників податків. Та почуття безпеки було настільки важливим для Гаррі, що він хотів самостійно оплачувати кошти поліціянтам.

Принца Гаррі позбавила охорони організація RAVEC, яка відповідає за безпеку королівської сім'ї та громадських діячів. Їхнє рішення здалось несправедливим для адвокатів онука Єлизавети ІІ. Але всі аргументи його команди були відхилені.

У липні 2022 року принцу Гаррі вдалося оскаржити рішення RAVEC, який він назвав "процесуальною несправедливістю". Але судові слухання ще не призначені.