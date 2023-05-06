Принц Гаррі приїхав на коронацію батька без Меган Маркл: як його зустріли рідні

На коронацію Чарльза III, яка пройшла 6 травня у Великій Британії, приїхали гості з різних куточків світу. З США прилетів і молодший син короля – принц Гаррі. Його дружина Меган Маркл разом з дітьми залишилася в Америці, тому до урочистої коронаційної процесії принц долучився сам.

Герцог Сассекський виглядав доволі щасливим і розслабленим, коли увійшов до Вестрінстерського абатства, передає 24 Канал. Він не був відстороненим та спілкувався зі своїми родичами.

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На подію принц одягнув костюм з орденами. Нагадаємо, що на відміну від інших членів родини, він не носить мантії та військової форми, незважаючи на те, що прослужив в армії та мав дві поїздки в Афганістан.



Принц Гаррі прибув на церемонію / Скриншот з відео

Зазначимо, що Гаррі прибув до Абатства разом зі своїми двоюрідними сестрами – принцесами Беатріс і Євгенією (дочки принца Ендрю). Згодом він поспілкувався з кількома членами родини. Припускають, що він приїхав до Британії за день до коронації, адже виглядав розслабленим.

Цікаво, що під час коронування Чарльза принц Гаррі сидів у третьому ряду біля Джека Бруксбенка – чоловіка принцеси Євгенії. Там же був і герцог Йоркський, принц Ендрю. Він спостерігав за церемонією позаду принцеси Анни, яка "заважала" йому через червоне перо на голові.



Принц Гаррі на церемонії коронації / Скриншот з відео

Пізніше, коли присутні віддавали шану новому монарху, принц Гаррі разом з іншими членами королівської сім’ї вимовляв слова: "Боже, бережи короля Чарльза. Хай живе король Чарльз. Нехай король любить вічно".

Додамо, що поки Гаррі сидів у третьому ряді, його брат, принц Вільям, сидів попереду (на першому ряді) в центрі та насолоджувався святкуванням разом зі своєю дружиною Кейт. Цікаво, що на похороні покійної королеви Єлизавети ІІ принц Гаррі сидів у другому ряду – безпосередньо за королем.

Чому не приїхала Меган Маркл

Протягом кількох місяців напередодні коронації принц Гаррі та Меган Маркл не розповідали, чи будуть присутні на церемонії. Лише в середині квітня стало відомо, що Меган не буде присутня на процесії в Лондоні, а разом з дітьми залишиться в Каліфорнії.

Раніше у пресі обговорювали вимоги, які Гаррі та Меган висунули монаршій родині. Пара нібито вимагала додати до списку запрошених дітей та хотіла відсвяткувати день народження Арчі й теж бути на балконі з сім'єю. Також Гаррі та Меган турбувало, де вони сидітимуть.

Схоже, що подружжю так і не вдалося порозумітися з королівською родиною, адже Гаррі прилетів на коронацію сам. А Меган Маркл з дітьми востаннє були у Великій Британії на святкуванні платинового ювілею правління Єлизавети II, який відзначали в червні минулого року.