Принц Гаррі переживає за дідуся Філіпа і готується до вильоту у Лондон, – ЗМІ

Останні дні 99-річний принц Філіп нездужає та перебуває у лікарні, тому принц Гаррі начебто вже готує приватний літак, аби вирушити у Лондон зі США. Проте це відбудеться лише тоді, коли принцу Філіпу стане гірше.

Причина госпіталізації чоловіка Єлизавети II досі невідома. Він вже четвертий день перебуває у приватній клініці під наглядом лікарів.

До теми Третя ніч у лікарні: як почувається 99-річний принц Філіп після госпіталізації

Принц Гаррі хоче провідати дідуся

Якщо принцу Філіпу стане гірше у лікарні, внук Гаррі планує прилетіти до нього на приватному літаку. Він його вже замовив і в разі чого терміново відправиться.

"Гаррі, турбується про здоров'я свого діда, і його регулярно інформують про його стан", – повідомило джерело.

Що відомо про візит Гаррі у Лондон?

Нагадаємо, що принц Гаррі збирався прибути до Лондона не раніше літа, оскільки у червні будуть святкувати 95-річний ювілей його бабусі – королеви Єлизавети II. Також у червні виповниться 100 років принцу Філіпу, а ще планують відкрити пам'ятник принцесі Діану. Вагітна Меган Маркл, його дружина, не планує відправлятись разом з ним. Ймовірно, на це повпливають її другі пологи, які заплановані на кінець весни, а також пандемія коронавірусу, якої остерігається герцогиня Сассекська.