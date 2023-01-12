Найнебезпечніша брехня, – принц Гаррі виправдався після критики його слів про вбивство талібів

Принц Гаррі у мемуарах "Запасний" розповів, що вбив 25 талібів в Афганістані. Після критики він спростував думки, що намагався цим хизуватися.

Мемуари принца Гаррі під назвою "Запасний" спричинили обговорення в мережі та поза неї навіть до того, як вони стали доступними в книгарнях. Через 2 дні після цього герцогові довелося відповісти на критику, що спричинили його розповідь про вбивства в Афганістані.

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Принц Гаррі відповів на критику

В інтерв'ю ведучому Стівену Кольберу принц Гаррі заявив, що його слова про вбивство талібів вирвали з контексту, поширюючи лиш кілька рядків з книжки, а не цілковиту історію.

Без сумніву, найнебезпечніша брехня, яку вони поширили, в тому, що я якось хвалився кількістю людей, яких убив в Афганістані… Якби я почув, як хтось хвалиться такими речами, я був би розлючений. Але це брехня,

– сказав він.

Гаррі додав, що такі перекручення слів пресою небезпечні для нього та Меган Маркл. Він зауважив, що хотів поділитися досвідом, щоб інші ветерани війни могли жити без докорів сумління. Так принц хотів спробувати зменшити кількість самогубств серед ветеранів.

Що написав Гаррі про досвід в Афганістані

"Мені здавалося важливим не боятися цього числа. Отже, моє число – 25. Це не статистика, як наповнювала мене гордістю, але мені й не було соромно. У пеклі та хаосі битви я не думав про них як про 25 людей. Це були шахові фігури, зметені з дошки, поганих хлопців знищували до того, як вони встигали вбити хороших хлопців", – писав принц Гаррі.

Його слова про "шахові фігури" та "поганих хлопців" викликали критику серед талібів. Зокрема, у високопоставленого лідера талібів Анаса Хаккані. Він підкреслив, що Гаррі варто було б визнати свій злочин, бо правда нібито в тому, що "безневинні люди були шаховими фігурами для ваших солдатів, військових та політичних діячів".

Але й британські військові не сприйняли розповіді принца Гаррі. Ветеран Королівської морської піхоти Бен МакБін порадив герцогу стулити пельку, а полковник у відставці Тім Коллінз наголосив, що в армії так не поводяться.