Мемуары принца Гарри под названием "Запасной" привели к обсуждению в сети и вне ее даже до того, как они стали доступны в книжных магазинах. Через 2 дня после этого герцогу пришлось ответить на критику, повлекшую его рассказ об убийствах в Афганистане.

Читайте также Принц Гарри поделился интимной историей о сексе с Меганом Марклом в начале их отношений

Принц Гарри ответил на критику

В интервью ведущему Стивену Кольберу принц Гарри заявил, что его слова об убийстве талибов вырвали из контекста, распространяя несколько строк из книги, а не полную историю.

Без сомнения, самая опасная ложь, которую они распространили, в том, что я как-то хвастался количеством людей, которых убил в Афганистане… Если бы я услышал, как кто-то хвастается такими вещами, я был бы взбешен. Но это ложь,

– сказал он.

Гарри добавил, что такие извращения слов прессой опасны для него и Меган Маркл. Он заметил, что хотел поделиться опытом, чтобы другие ветераны войны могли жить без угрызений совести. Так принц хотел попытаться снизить количество самоубийств среди ветеранов.

Что написал Гарри об опыте в Афганистане

"Мне казалось важным не бояться этого числа. Итак, мое число – 25. Это не статистика, как наполняла меня гордостью, но мне и не было стыдно. В аду и хаосе битвы я не думал о них как о 25 людях. Это были шахматные. фигуры, сметенные с доски, плохих парней уничтожали до того, как они успевали убить хороших парней", – писал принц Гарри.

Его слова о "шахматных фигурах" и "плохих парнях" вызвали критику среди талибов. В частности, у высокопоставленного лидера талибов Анаса Хаккани. Он подчеркнул, что Гарри следовало бы признать свое преступление, потому что правда якобы в том, что "невинные люди были шахматными фигурами для ваших солдат, военных и политических деятелей".

Но и британские военные не восприняли рассказ принца Гарри. Ветеран Королевской морской пехоты Бен Макбин посоветовал герцогу сомкнуть рот, а полковник в отставке Тим Коллинз подчеркнул, что в армии так не поступают.