На вимогу короля: принц Гаррі і Меган Маркл виїхали з котеджу, який їм подарувала Єлизавета ІІ

Принц Гаррі та Меган Маркл остаточно виїхали з коттеджу Фрогмор-хаус, розташованого на території Віндзорського замку. Вони вже вивезли звідти всі свої речі.

Нагадаємо, що цей котедж герцогу і герцогині Сассекських подарувала на весілля королева Єлизавета ІІ. Але виїхали звідти вони на вимогу батька, короля Чарльза ІІІ.

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Це означає, що принц Гаррі і Меган Маркл офіційно розійшлися із Букінгемським палацом. Про їхній виїзд з Фрогмор-хауса повідомив сер Майкл Стівенс, який відповідає за фінанси королівської родини.

Нагадаємо, що королівське подружжя з травня 2020 року живе в США. Днями вони нарешті забрали решту своїх речей з коттеджу, розташованого на території Віндзорського замку. Все це вони відправили до їхнього будинку в Монтесіто, Каліфорнія.

Принц Гаррі та Меган Маркл збирали речі протягом кількох місяців, адже ще в січні цього року король Чарльз попросив молодшого сина і його дружину звільнити будинок. Тож, пара більше не зможе зупинятися в будинку на території Віндзорського замку.



Фрогмор-хаус у Віндзорі / Фото Town & Country

Що буде з цим котеджем? Раніше повідомлялося, що король Чарльз надасть будинок своєму брату, принцу Ендрю, який за життя королеви Єлизавети займав апартаменти поруч із Віндзорським замком. Зазначимо, що Фрогмор має 10 спалень.

Цей маєток був весільним подарунком парі від королеви Єлизавети. У 2018 − 2019 роках пара зробила ремонт будівлі. Вартість ремонту склала орієнтовно 3 мільйони доларів. Фінансування здійснювалося за рахунок королівської сім’ї, пізніше Гаррі повністю відшкодував видатки.