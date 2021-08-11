Син Єлизавети ІІ принц Ендрю відправився у відпустку на тлі секс-скандалу

61-річний син Єлизавети ІІ опинився в центрі секс-скандалу через позов Вірджинії Джуффре. Вона подала на нього до суду за 20 років після домагань. Принц Ендрю зреагував блискавично – відправився у відпустку в Шотландію.

Усього за 24 години після того, як американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, його помітили неподалік замку Балморал. Зараз там перебуває його мати Єлизавета ІІ. До королівської резиденції в Шотландії він прибув з ексдружиною Сарою Йоркською.

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Аби не потрапити в об'єктив папараці, член монаршої родини змінив звичний маршрут до Балморала. Схоже, приватний літак здійснив посадку в іншому аеропорту. У Шотландію доставили навіть пса принца Ендрю, що свідчить про його тривалу серпневу відпустку.

Поки син Єлизавети ІІ і Сара Йоркська відпочивають в Балморалі, адвокати ведуть перемовини у справі з Вірджинією Джуффре. Тоді як сам принц Ендрю публічно не коментує судовий процес.

Як принц Ендрю опинився в центрі секс-скандалу