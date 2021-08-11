Син Єлизавети ІІ принц Ендрю відправився у відпустку на тлі секс-скандалу
Джерело:Daily Mail
61-річний син Єлизавети ІІ опинився в центрі секс-скандалу через позов Вірджинії Джуффре. Вона подала на нього до суду за 20 років після домагань. Принц Ендрю зреагував блискавично – відправився у відпустку в Шотландію.
Усього за 24 години після того, як американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, його помітили неподалік замку Балморал. Зараз там перебуває його мати Єлизавета ІІ. До королівської резиденції в Шотландії він прибув з ексдружиною Сарою Йоркською.
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Аби не потрапити в об'єктив папараці, член монаршої родини змінив звичний маршрут до Балморала. Схоже, приватний літак здійснив посадку в іншому аеропорту. У Шотландію доставили навіть пса принца Ендрю, що свідчить про його тривалу серпневу відпустку.
Поки син Єлизавети ІІ і Сара Йоркська відпочивають в Балморалі, адвокати ведуть перемовини у справі з Вірджинією Джуффре. Тоді як сам принц Ендрю публічно не коментує судовий процес.
Як принц Ендрю опинився в центрі секс-скандалу
- Ім'я сина Її Величності сплило у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Вірджинія Джуффре, яку тримали у рабстві з 16 років, стверджувала, що її тричі схиляли до інтиму з герцогом Йоркським.
- Принц Ендрю неодноразово спростовував звинувачення у педофілії. Він запевняв, що ніколи не бачився з американкою, хоч їхнє спільне фото свідчить про зворотне.
- Аби врятувати репутацію британської монархії, син Єлизавети ІІ склав королівські обов'язки. За його словами, дружба з Епштейном стала перешкодою в роботі.