Сын Елизаветы II принц Эндрю отправился в отпуск на фоне секс-скандала

61-летний сын Елизаветы II оказался в центре секс-скандала из-за иска Вирджинии Джуффре. Она подала на него в суд спустя 20 лет после домогательств. Принц Эндрю среагировал молниеносно – отправился в отпуск в Шотландию.

Всего через 24 часа после того, как американка Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии, его заметили неподалеку замка Балморал. Сейчас там находится его мать Елизавета II. В королевскую резиденцию в Шотландии он прибыл с экс-женой Сарой Йоркской.

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Чтобы не попасть в объектив папарацци, член монаршей семьи изменил привычный маршрут к Балморалу. Похоже, частный самолет совершил посадку в другом аэропорту. В Шотландию доставили даже пса принца Эндрю, что свидетельствует о его длительном августовском отпуске.

Пока сын Елизаветы II и Сара Йоркская отдыхают в Балморале, адвокаты ведут переговоры по делу с Вирджинией Джуффре. Тогда как сам принц Эндрю публично не комментирует судебный процесс.

Как принц Эндрю оказался в центре секс-скандала