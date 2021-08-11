Сын Елизаветы II принц Эндрю отправился в отпуск на фоне секс-скандала
Источник:Daily Mail
61-летний сын Елизаветы II оказался в центре секс-скандала из-за иска Вирджинии Джуффре. Она подала на него в суд спустя 20 лет после домогательств. Принц Эндрю среагировал молниеносно – отправился в отпуск в Шотландию.
Всего через 24 часа после того, как американка Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии, его заметили неподалеку замка Балморал. Сейчас там находится его мать Елизавета II. В королевскую резиденцию в Шотландии он прибыл с экс-женой Сарой Йоркской.
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Чтобы не попасть в объектив папарацци, член монаршей семьи изменил привычный маршрут к Балморалу. Похоже, частный самолет совершил посадку в другом аэропорту. В Шотландию доставили даже пса принца Эндрю, что свидетельствует о его длительном августовском отпуске.
Пока сын Елизаветы II и Сара Йоркская отдыхают в Балморале, адвокаты ведут переговоры по делу с Вирджинией Джуффре. Тогда как сам принц Эндрю публично не комментирует судебный процесс.
Как принц Эндрю оказался в центре секс-скандала
- Имя сына Ее Величества всплыло в деле сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Вирджиния Джуффре, которую держали в рабстве 16 лет, утверждала, что ее трижды склоняли к интиму с герцогом Йоркским.
- Принц Эндрю неоднократно опровергал обвинения в педофилии. Он уверял, что никогда не виделся с американкой, хотя их общее фото свидетельствует об обратном.
- Чтобы спасти репутацию британской монархии, сын Елизаветы II сложил королевские обязанности. По его словам, дружба с Эпштейном стала помехой в работе.