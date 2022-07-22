Принцу Джорджу – 9: Кейт Міддлтон і принц Вільям показали його нове фото
Джерело:інстаграм герцогів Кембриджських
Синові герцогів Кембриджських принцу Джорджу виповнилося 9 років. З цієї нагоди батьки оприлюднили новий портрет нащадка.
22 липня, у п'ятницю, найстаршому синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилось 9 років. Принц Джордж святкує день народження.
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Принц Джордж святкує день народження
З нагоди дня народження герцоги Кембриджські представили нове фото хлопчика. Схоже, принца сфотографували на тлі піску й моря. Традиційно, автором світлини стала Кейт Міддлтон, яка обожнює фотографувати своїх дітей.
Джорджу виповнилося 9,
– написали герцоги під фото.
Принц Джордж / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських
У коментарях іменинника засипають компліментами і приєднуються до привітань з днем народження:
- "Яке фантастичне фото! Джордж так схожий на свого батька";
- "З днем народження!";
- "Вау, він так схожий на батька";
- "Майбутній король такий красунчик! З днем народження";
- "Він такий милий";
- "Так схожий до Вільяма, як на мене. З днем народження, красунчику";
- "З днем народження Джордже, проведи цей день по-особливому".