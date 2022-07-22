Принцу Джорджу – 9: Кейт Міддлтон і принц Вільям показали його нове фото

Синові герцогів Кембриджських принцу Джорджу виповнилося 9 років. З цієї нагоди батьки оприлюднили новий портрет нащадка.

22 липня, у п'ятницю, найстаршому синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилось 9 років. Принц Джордж святкує день народження.

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Принц Джордж святкує день народження

З нагоди дня народження герцоги Кембриджські представили нове фото хлопчика. Схоже, принца сфотографували на тлі піску й моря. Традиційно, автором світлини стала Кейт Міддлтон, яка обожнює фотографувати своїх дітей.

Джорджу виповнилося 9,

– написали герцоги під фото.



Принц Джордж / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

, принц Джордж все частіше з'являється на публіці зі своїми батьками. Нещодавно Кейт Міддлтон та принц Вільям прийшли на фінал Вімблдону , куди взяли з собою нащадка.

У коментарях іменинника засипають компліментами і приєднуються до привітань з днем народження: