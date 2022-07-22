22 липня, у п'ятницю, найстаршому синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилось 9 років. Принц Джордж святкує день народження.

Читайте також Єлизавета II одягнула квіткову сукню на вручення нагород медикам: фото виходу королеви

Принц Джордж святкує день народження

З нагоди дня народження герцоги Кембриджські представили нове фото хлопчика. Схоже, принца сфотографували на тлі піску й моря. Традиційно, автором світлини стала Кейт Міддлтон, яка обожнює фотографувати своїх дітей.

Джорджу виповнилося 9,
– написали герцоги під фото.


Принц Джордж / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

У коментарях іменинника засипають компліментами і приєднуються до привітань з днем народження:

  • "Яке фантастичне фото! Джордж так схожий на свого батька";
  • "З днем народження!";
  • "Вау, він так схожий на батька";
  • "Майбутній король такий красунчик! З днем народження";
  • "Він такий милий";
  • "Так схожий до Вільяма, як на мене. З днем народження, красунчику";
  • "З днем народження Джордже, проведи цей день по-особливому".