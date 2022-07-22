22 июля, в пятницу, старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось 9 лет. Принц Джордж отмечает день рождения.

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Принц Джордж празднует день рождения

К дню рождения герцоги Кембриджские представили новое фото мальчика. Похоже, принца сфотографировали на фоне песка и моря. Традиционно автором фотографии стала Кейт Миддлтон, которая обожает фотографировать своих детей.

Джорджу исполнилось 9,
– написали герцоги под фото.


Принц Джордж / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

В комментариях именинника засыпают комплиментами и присоединяются к поздравлениям с днем рождения:

  • "Какое фантастическое фото! Джордж так похож на своего отца";
  • "C Днем рождения!";
  • "Вау, он так похож на отца";
  • "Будущий король такой красавчик! С днем рождения";
  • "Он такой милый";
  • "Так похож на Уильяма, по-моему. С днем рождения, красавчик";
  • "С днем рождения Джордж, проведи этот день по-особому".