Принц Чарльз відреагував на катастрофічну ситуацію з коронавірусом в Індії

У середу, 28 квітня, син королеви Єлизавети ІІ принц Чарльз випустив емоційне звернення. Він заявив, що "глибоко засмучений" ситуацією з коронавірусом в Індії та закликає світ жертвувати кошти на медичне обладнання для країни.

Нині кількість жертв коронавірусу в Індії перевалила за 200 тисяч осіб, а інфікування та смертність досягли рекордних показників. Оскільки запаси кисню в лікарнях закінчуються, фонд принца Чарльза British Asian Trust оголосив збір коштів на термінову закупівлю кисневих концентраторів.

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Принц Уельський і сам зробив пожертву на кампанію "Кисень для Індії". Він наголосив на тому, що країна відчайдушно рятувала світ від спалаху COVID-19, а тепер допомога необхідна їй самій.

"Індійська допомога та винахідливість були підтримкою для інших країн у цей надзвичайно складний час. Як Індія допомагала іншим, так і зараз ми повинні допомагати Індії", – йдеться у зверненні.

Я хочу, щоб ті, хто страждає від наслідків пандемії в Індії, знали, що вони в моїх думках і молитвах. Разом ми виграємо цю битву,

– завершив принц Чарльз.

Зазначимо, Індію накрило потужною хвилею COVID-19. Днями у країні зафіксували світовий рекорд COVID-19 – 314 тисяч хворих за добу.

ЄС, Велика Британія, США та Пакистан вже пообіцяли допомогу. У ВООЗ пояснили, що причиною рекордної захворюваності на коронавірус стали масові зібрання, низький рівень вакцинації і поширення заразних штамів вірусу.