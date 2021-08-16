Єдина донька принцеси Єлизавети принцеса Анна святкувала день народження 15 серпня. Їй виповнився 71 рік. Принцесу привітали зі святом королівські особи та найближчі друзі.

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Принц Чарльз привітав сестру з 71-річчям

Мало не найближчим для принцеси Анни є принц Чарльз, який є її старшим братом. Він присвятив новий допис в інстаграмі іменинниці.

Принц Чарльз опублікував миловидне дитяче фото, на якому позував разом з сестрою, тримаючи її за руку. Як поділився герцог, це фото зроблене 70 років тому. Тоді Чарльзові було майже 3 роки.

Щиро вітаємо принцесу із днем народження. На цій фотографії з 1951 року принц Уельський тримає за руку свою молодшу сестру, сидячи в дитячих колясках у саду Кларенс-гаузу,

– написали під фото.



Принц Чарльз і принцеса Анна / Фото з інстаграму Клеренс-гаузу

З днем народженням принцесу Анну привітали й на сторінці Букінгемського палацу у твітері. Там опублікували одні з найяскравіших фото доньки Єлизавети II.



Єлизавета II з принцесою Анною / Фото з твітеру королівської сім'ї



Принцеса Анна / Фото з твітеру королівської сім'ї

Нагадаємо, днями на сторінці Чарльза і Камілли з'явилося архівне фото, яке зробили 70 років тому в садах Клеренс-гаузу. Перед об'єктивом позували принц Філіп і Єлизавета II, які сиділи на пледі, а також маленькі принц Чарльз та принцеса Анна. Діти бавилися та дивилися на квіти, а батьки спостерігали за сином і донькою.