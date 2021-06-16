Принц Чарльз з Каміллою завітали на кінні перегони Royal Ascot – улюблені в Єлизавети II

Син Єлизавети II приїхав на довгоочікувані перегони Royal Ascot, які минулоріч довелось скасувати через пандемію коронавірусу. Цьогоріч на захід вже завітало чимало гостей у чудернацьких капелюшках.

Відкриття кінних перегонів Royal Ascot 2021 відбулось 15 червня. Королівські представники завжди відвідують перегони на іподромі містечка Аскот. Але, Єлизавету II гості події навряд чи побачать, оскільки зараз вона постійно перебуває у Віндзорському палаці. Тому, замість неї на перегони одними з перших прибули герцог Уельський та герцогиня Корнуольська.

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Згідно з дрес-кодом, син королеви одягнув сірий фрак та капелюх-циліндр, а його дружина – ніжний блакитний костюм та екстравагантний капелюшок. На їхніх обличчях були обов'язкові елементи одягу – захисні маски.

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Окрім них, на подію також прибула внучка Єлизавети II – Зара Тіндалл зі своїм чоловіком Майком.

Що відомо про Royal Ascot

Варто зазначити, що кінні перегони відбуваються ще з 1711 року. Відомо, що королева Анна виїхала із Віндзорського замку та оголосила район біля нього "ідеальним для коней". Перше королівське зібрання відбулось в Аскоті у 1768 році. Єлизавета II старалась ніколи не пропускати змагання, оскільки з дитинства обожнює коней та навіть мала власного радника з перегонів – Майкла Освальда. Але він помер у день похорону чоловіка Єлизавети II 17 квітня.



Єлизавета II і сер Майкл Освальд на Royal Ascot у 2016 році / Фото Getty Images