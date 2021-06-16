Открытие скачек Royal Ascot 2021 состоялось 15 июня. Королевские представители всегда посещают гонки на ипподроме города Аскот. Но, Елизавету II гости события вряд ли увидят, поскольку сейчас она постоянно находится в Виндзорском дворце. Поэтому, вместо нее на гонки одними из первых прибыли герцог Уэльский и герцогиня Корнуольская.

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Согласно дресс-коду, сын королевы надел серый фрак и шляпу-цилиндр, а его жена – нежный голубой костюм и экстравагантную шляпку. На их лицах были обязательные элементы одежды – защитные маски.

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Кроме них, на событие также прибыла внучка Елизаветы II – Зара Тиндалл со своим мужем Майком.

Что известно о Royal Ascot

Стоит отметить, что скачки происходят еще с 1711 года. Известно, что королева Анна уехала с Виндзорского замка и объявила район возле него "идеальным для лошадей". Первое королевское собрание состоялось в Аскоте в 1768 году. Елизавета II старалась никогда не пропускать соревнования, поскольку с детства обожает лошадей и даже имела собственного советника по гонкам – Майкла Освальда. Но он умер в день похорон мужа Елизаветы II 17 апреля.



Елизавета II и сэр Майкл Освальд на Royal Ascot в 2016 году / Фото Getty Images