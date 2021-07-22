З нагоди 74-річчя Камілли: як принц Чарльз з дружиною подорожували Великою Британією

Герцогиня Камілла 17 липня відсвяткувала день народження. Наступного дня вона та принц Чарльз вирушили в тур південним заходом Великої Британії. Подорож розпочалась в понеділок і завершилась у середу.

17 липня герцогиня Корнуольська відсвяткувала 74-річчя. З днем народження її привітали всі члени королівської сім'ї. Незвичним подарунком для Камілли став 3-денний тур південним заходом Великої Британії. Подружжя принца Чарльза та Камілли вперше покинули Лондон після смерті принца Філіпа.

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Принц Чарльз у турі з герцогинею Каміллою

Подорож розпочалась у понеділок, 19 липня. Королівська пара прибула до Ексетера, головного міста графства Девоншир. Напередодні там послабили карантинні обмеження, тож принц і герцогиня могли виходити у світ без масок.

Подружжя вирушило до кафедрального собору XI століття, де часто проходять світські заходи. Там вони поспілкувалися з працівниками транспортної сфери. Принцові Чарльзу продемонстрували старовинний автобус і станцію екологічно чистих електричних велосипедів.

У вівторок пара відвідала Сент-Меррі – острів в архіпелазі островів Сіллі. Там принц Чарльз і Камілла зустрілися з учнями школи Five Islands Academy School. Діти показали монаршій родині свою пасіку та сад. Камілла також завітала на ферму.

Останній день подорожі був не менш цікавим. Принц Уельський і герцогиня Корнуольська прибули до художньої галереї у портовому місті Бідефорд. Подружжя мало змогу переглянути знімки місцевого фотографа Джеймса Равіліуса на виставці.

Усі очевидці, які змогли побачити королівську пару на публіці, розповіли, що принц Чарльз та герцогиня Камілла мали гарний настрій, завжди усміхалися та з задоволенням спілкувалися з місцевими.