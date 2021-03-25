Принц Чарльз і дружина Камілла прибули на День незалежності Греції: промовисті фото

Принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз завітали до Греції 24 березня приватним літаком. Подружжя долучилось до святкування Дня незалежності Греції разом з російським прем'єр-міністром Михаїлом Мішустіним. Президент Франції Еммануель Макрон не прибув через складну ситуацію з коронавірусом. Натомість його представляв міністр оборони Флоранс Парлі.

Принца Чарльза та його дружину Каміллу зустрічали в Афінах. Там їх чекала пані-посол Її Величності королеви Єлизавети II в Греції Кейт Сміт, а також Збройні сили Греції.

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Принц Гаррі і Камілла в Греції

Як відомо, батько принца Чарльза – принц Філіп, який нещодавно пережив операцію на серці, народився у місті Корфу в Греції. А сам принц Гаррі та Камілла востаннє були в країні у 2018 році. Престолонаступник любить Грецію і називає її країною свого батька, який до одруження з Єлизаветою II носив титули принца Грецького і Данського.

Для прибуття в країну герцогиня Корноульська Камілла обрала темно-синю сукню до колін, молочний кейп, шкіряні туфлі і рукавички, а також темно-синю маску з геральдичним символом дому Чарльза. Принц Чарльз у свою чергу одягнув синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку. Його образ теж завершувала захисна маска. У цих образах вони відвідали галерею в Афінах.

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Для званої вечері з нагоди свята, яку влаштувала президент Греції Катерина Сакелларопулу, пара одягнулась більш вишукано. Камілла обрала блакитну сукню з вишитими орнаментами, у якій вже з'являлась раніше на публіці, а також бежеву накидку і клатч з маскою у тон. Принц Чарльз змінив лише костюм із синього на чорний.

Ми з дружиною щасливі повернутись у Греції, яка довгий час займала особливе місце в моєму серці. Зрештою, Греція – це земля мого батька і місце, де він народився сто років тому, у день століття незалежності Греції. Сьогодні, як і в 1821 році, Греція може розраховувати на своїх друзів в Об'єднаному Королівстві… Як наша історія тісно пов'язана, так і наше майбутнє,

– виголосив промову принц Чарльз.

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День незалежності Греції

Вже сьогодні, 25 березня, в Афінах відбувся парад з нагоди 200-річчя від початку своєї боротьби за незалежність від Османської імперії. Він включав переліт грецьких, американських та французьких винищувачів, а також кавалерійські підрозділи та "евзони" – президентську охорону у церемоніальних костюмах. Для заходу Камілла обрала повністю синій образ, а принц Чарльз – блакитний костюм.

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