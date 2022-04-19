Олена Зеленська припустила, чому росіяни такі жорстокі

Перша леді України Олена Зеленська наголосила, що ставлення російської влади до своїх військових – це суміш приниження підлеглих і безкарності сильних.

Дружина Зеленського дала інтерв'ю впливовому чеському виданню Respekt. Вона подякувала чехам за прийом українців, які були змушені тікати від війни, щоб врятувати життя.

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Олена Зеленська про російську владу

Також перша леді України наголосила на питанні нелюдяності росіян. Увесь світ намагається розгадати причину звірств, які російські окупанти влаштували на українській землі, однак не може зробити це.

Моя версія – це віддзеркалення того, як російська влада ставиться до своїх солдатів і взагалі до людей. Це суміш приниженості підлеглих і безкарності сильних. І коли такий принижений підлеглий отримує силу – він стає маніяком,

– поділилася думками Зеленська.



Олена Зеленська на обкладинці журналу Respekt / Фото з телеграму першої леді

"Війна виявляє не лише жахливі, а й прекрасні сторони людини. Коли українці або європейці діляться з біженцями всім, що мають, коли люди з усього світу їдуть до зруйнованої Бучі, щоб допомогти тамтешнім жителям, нагодувати, відремонтувати їхнє житло, забирають тварин, які втратили господарів, – усе це прояви людяності. Зло не тотальне. Добро переможе", – підсумувала дружина президента.

Нещодавно журналісти запитали Олену, що вона думає про те, що є "мішенню номер два" для ворога. Щодня в Україні гинуть мирні люди, тому, на думку Зеленської, всі українці є "мішенню номер один" для ворогів, які прийшли на нашу землю, щоб вбивати.