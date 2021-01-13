Відома українська співачка MamaRika продемонструвала нову еротичну світлину. Вона позувала оголена в ліжку, прикрившись білою ковдрою.

Популярна українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) потішила шанувальників новою пікантною світлиною, якими вона ділиться не так часто. Знаменитість опублікувала кадр на особистій сторінці в інстаграмі.

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MamaRika показала архівне фото, адже на ньому вона позує ще з білявим та коротким волоссям. Скоріш за все, співачка перебувала у відпустці в теплих краях. Вона позувала в спальній кімнаті, на тлі неймовірного краєвиду. Позаду неї були пальми та гори.

Артистка постала перед об'єктивом у ліжку. Вона прикрила тіло білою ковдрою, але оголила тендітні плечі та груди. Також MamaRika похизувалась великою кількістю татуювань на правій руці.

Коротке волосся зірка розпустила та вклала ніжними хвильками. На обличчі вона зробила гарний макіяж, що доповнив спокусливий образ. MamaRika підкреслила очі тушшю, а губи нафарбувала нюдовою матовою помадою.



MamaRika / Instagram / @mamarika_official