Известная украинская певица MamaRika продемонстрировала новую эротическую фотографию. Она позировала обнаженной в постели, прикрывшись белым одеялом.

Популярная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) порадовала поклонников новой пикантной фотографией, которыми она делится не так часто. Знаменитость опубликовала кадр на личной странице в инстаграме.

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MamaRika показала архивное фото, ведь на нем она позирует еще с белокурыми и короткими волосами. Скорее всего, певица находилась в отпуске в теплых краях. Она позировала в спальной комнате, на фоне невероятного пейзажа. Позади нее были пальмы и горы.

Артистка предстала перед объективом в постели. Она прикрыла тело белым одеялом, но обнажила хрупкие плечи и грудь. Также MamaRika похвасталась большим количеством татуировок на правой руке.

Короткие волосы звезда распустила и вложила нежными волнами. На лице она сделала красивый макияж, что дополнил соблазнительный образ. MamaRika подчеркнула глаза тушью, а губы накрасила нюдовой матовой помадой.



MamaRika / Instagram / @mamarika_official