Приготувала олів'є, – Ольга Харлан про те, як святкувала Новий рік і Різдво в Італії

Спортсменка та фіналістка "Танців з зірками" Ольга Харлан останні два роки зустрічає в Італії разом з бойфрендом. Вона розповіла, яких там дотримуються традицій святкування Нового року та Різдва.

31 грудня на екрани вийде спеціальний випуск "Новорічна Маска", в якому з'являться нові зимові герої. Відгадувати зірок під масками та вітатимуть українців із Новим роком будуть найуспішніші люди країни, серед яких олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. В інтерв'ю вона зізналась, якими видалися для неї останні два роки, а також розповіла про традиції святкування Нового року та Різдва в Італії.

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Як святкувала Новий рік в Італії

Українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилась, що 2020 та 2021 роки зустрічала в Італії разом зі своїм бойфрендом, фехтувальником Луїджі Самеле. Вона помітила, що коли у нас 31 грудня лише розпочинаються свята, то там уже все закінчується.

У них же Різдво 25 грудня, та ми святкували й католицьке, і наше, православне. Минулого Нового року я приготувала олів'є, мій хлопець любить цей салат, купила червону ікру. Але вони не їдять так багато, як у нас, немає таких великих застіль,

– розповіла спортсменка.

"Перший раз мені було трохи незрозуміло, тому що ми зустрічали Новий рік у колі його друзів – там майже не було їжі, майже не веселились. У нас все лише починається 31 грудня і триває до 13 січня, а у них Новим роком свята закінчуються. Тому 2021-й ми зустрічали за моїм сценарієм", – поділилась Ольга Харлан за лаштунками святкового шоу.

Водночас спортсменка зізналася, що останні два роки були для неї нелегкими.

Тяжкий як 2020, так і 2021 рік. Тому що 2020 мали бути Олімпійські ігри, які перенесли. Потім вони таки відбулися, але для мене пройшли невдало. Цей Новий рік святкуватиму зі своєю другою половинкою, можливо, поїдемо кудись,

– висловила сподівання зірка.



Ольга Харлан з бойфрендом / Фото пресслужби