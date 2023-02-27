Президент Чехії прийшов на концерт ТНМК з чаєм у стаканчику: відео під "Файне мiсто Тернопiль"

Гурт "Танок на майдані Конґо" їздить Європою з благодійними концертами на підтримку України. Днями Фагот і Фоззі заспівали "Файне мiсто Тернопiль" на сольнику у Празі. Послухати їх прийшов сам президента Чехії Петр Павел.

Харківський гурт "Танок на майдані Конґо" збирає аншлаги за кордоном. На їхні концерти ходять не лише українці, а й іноземці. Це стало очевидно після виступу у Празі, де під сценою помітили президента Чехії Петра Павела.

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Президент Чехії засвітився на концерті ТНМК у Празі

61-річний генерал у відставці та ексголова Військового комітету НАТО Петр Павел став президентом Чехії лише наприкінці січня. Його вже назвали "великим другом України", адже він сам збирав гроші на військову допомогу. Як з'ясувалося, політик у захваті й від нашої музики. Він прийшов на концерт ТНМК з охороною та слухав "Файне мiсто Тернопiль" у фан-зоні, попиваючи чай з паперового стаканчика.

Вчора у Празі працював підставкою для мікрофона дитячого хору, а за цим чемно спостерігав президент Чехії Петр Павел. Гарний буде спогад, гарний,

– з гумором прокоментував Фоззі.

У коментарях українська публіка захопилася не тільки гуртом ТНМК, який зарядив публіку, а й новим президентом Чехії:

"Імпозантний, мудрий чоловік, якого приємно і бачити, і чути. Петра Павела це теж стосується";

"Такі круті, що навіть сам президент ходить на ваші концерти";

"Шаленство. Ще й президент з вами";

"Дуже мені пан президент декого нагадує";

"Нормальний президент нормальної країни. Плюс нормальна така пісня";

"Пана президента тепер треба до Тернополя запросити обов'язково".

До речі, за останній рік під час благодійних турів з "Танком на майдані Конґо" траплялося різне. Музикантів пограбували під час концерту в Німеччині – у Дрездені вони залишилися без "компів, документів, грошей". Тоді як виступ у Флоренції взагалі скасували. Поліція Італії скасувала захід у цілях безпеки, адже поряд відбувалася акція неофашистів. Це аргументували тим, що "краще не загострювати".