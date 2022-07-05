Прем'єрка Швеції одягла вишиванку на зустріч з Зеленським: фото з Києва

5 липня 2022 , 10:00
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Джерело:

телеграм-канал Володимира Зеленського

У понеділок, 4 липня, прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон вперше прибула до Києва. Вона відвідала Бучу та Бородянку, а на зустріч з Зеленським одягла особливу вишиванку.

Вишиванку Магдалена Андерссон привезла до Києва зі Стокгольма. Українське національне вбрання їй позичила дружина експосла Швеції в Україні, очевидно, Мартіна Гаґстрьома. Це чорна сорочка з бірюзовим орнаментом, в яку прем'єрка вбралася на зустріч з Зеленським і пресконференцію з журналістами. 

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Прем'єрка Швеції у вишиванці в Києві

Це чудова вишиванка, дружина колишнього посла Швеції в Україні мені позичила на цю подорож. Мені подобається вишивка, чудово виглядає, мені здається. І дуже зручний одяг. Сьогодні якраз нагода одягнути,
– розповіла Магдалена Андерссон. 

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон з Зеленським у Києві / Фото Офісу Президента 

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон у Києві / Фото Офісу Президента

Важливо! Детальніше про зустріч Володимира Зеленського з прем'єркою Швеції читайте за посиланням

"Керівництво України та український народ демонструють неймовірну мужність у боротьбі з російським вторгненням. Вони борються за самовизначення України, а також за наші спільні цінності свободи та демократії", – захоплено написала в інстаграмі прем'єрка Швеції після свого першого візиту до Києва. 

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Автор: Марина Джура