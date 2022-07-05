Вишиванку Магдалена Андерссон привезла до Києва зі Стокгольма. Українське національне вбрання їй позичила дружина експосла Швеції в Україні, очевидно, Мартіна Гаґстрьома. Це чорна сорочка з бірюзовим орнаментом, в яку прем'єрка вбралася на зустріч з Зеленським і пресконференцію з журналістами.

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Прем'єрка Швеції у вишиванці в Києві

Це чудова вишиванка, дружина колишнього посла Швеції в Україні мені позичила на цю подорож. Мені подобається вишивка, чудово виглядає, мені здається. І дуже зручний одяг. Сьогодні якраз нагода одягнути,

– розповіла Магдалена Андерссон.

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон з Зеленським у Києві / Фото Офісу Президента

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон у Києві / Фото Офісу Президента

Важливо! Детальніше про зустріч Володимира Зеленського з прем'єркою Швеції читайте за посиланням.

"Керівництво України та український народ демонструють неймовірну мужність у боротьбі з російським вторгненням. Вони борються за самовизначення України, а також за наші спільні цінності свободи та демократії", – захоплено написала в інстаграмі прем'єрка Швеції після свого першого візиту до Києва.

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