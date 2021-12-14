Прем'єра від T.HUTSULS: колоритне відео, зняте високо у горах

T.HUTSULS – команда з Коломиї, яка представила дебютний кліп на пісню "Нічна". Зняте у горах і про гори відео, на кілька хвилин переносить глядачів у ті куточки українських Карпат, куди рідко ступає нога туриста.

Кліп на сингл "Нічна" – це "трушна" історія про відчуття свободи та потребу бути собою. У ньому молода дівчина відмовляється від усіх умовностей і бар'єрів, знаходить себе справжню.

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"Моя героїня – ототожнення вільної, вільнолюбної, незалежної гуцулки. Вона відчуває своє далеке коріння і водночас існує в сьогоденні. Її серце та душа належать горам і гуцульським традиціям", – розповіла вокалістка T.HUTSULS Алекса Цимбал.

Зйомки відео тривали три дні. Найекстремальнішим видався день мандрівки в гори. Там, на висоті близько 1,5 тисячі метрів над рівнем моря, за Буковецьким перевалом у Верховинському районі на Івано-Франківщині, Гуцулам вдалося відзняти "найсмачніші" кадри "Нічної".

T.HUTSULS – "Нічна": дивіться відео онлайн

Що відомо про проєкт T.HUTSULS

Музика T.HUTSULS – це мікс сучасного саунду з унікальними звуками гуцульських народних інструментів: цимбалів, дримби, трембіти, дуди, сопілки. Модно й неординарно, стильно й експресивно, мелодійно й емоційно. І завжди правдиво! "Правдиві гуцули" через музику розкривають етнокод.

T.HUTSULS – ще один проєкт у рамках масштабної культурологічної ініціативи під назвою Hutsul Planet, яка базується в Коломиї на Прикарпатті, та прагне відродити, зберегти й примножити гуцульську культуру у всіх її проявах.