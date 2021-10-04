Прекрасна подорож і скинуті кілограми, – Фагот прокоментував виліт з "Танців з зірками"

Український виконавець Фагот залишив проєкт "Танці з зірками" у 5 випуску. Він відреагував на виліт з шоу, подякувавши всім організаторам і тим, хто його підтримував. Фагот підкреслив, що почувається прекрасно.

У неділю, 9 жовтня, пройшов яскравий випуск "Ніч кінохітів". У 5 ефірі з проєктом "Танці з зірками" попрощався Фагот (Олег Михайлюта). Він відреагував на виліт з проєкту зворушливим дописом.

До слова Катерина Кухар назвала ймовірних переможців шоу "Танці з зірками"

Фагот прокоментував виліт з "Танців"

Найперше артист подякував всім, хто підтримував його та партнерку упродовж всього проєкту. Також він зізнався, що за час проєкту схуд на 12 кілограмів.

Це була прекрасна подорож довжиною в п'ять тижнів, вивчені нові п'ять танців та скинуті дванадцять зайвих кілограмів. Почуваю себе прекрасно, чого і всім вам бажаю,

– поділився Фагот.

Співак додав, що його партнерка Катерина Тришина вірила в його танцювальні таланти до кінця і підкреслив, що режисерська група надавала йому творчий запал та натхнення.

"Прекрасно та красиво провели час та подарували собі та глядачам свято! Дякую. Далі буде…" – підсумував Фагот.

Про участь у шоу

Перед 5 випуском Фагот провів прямий ефір, де висловився про участь у проєкті. Він зізнався, що планував йти до кінця. Адже з часом він навчився насолоджуватися танцем.

Я "чайник" в цьому всьому. Половина друзів мені говорила: "Навіщо ти поліз туди, навіщо тобі це треба?" А інші: "Давай. Ти красень, все вийде!". Мені подобається,

– поділився артист.

"Головне – не хвилюватися, насолоджуватися виступом. Іноді хвилювання з'являється, але я розумію, що треба відпустити й просто прожити. Навіть якщо ти спокійний як слон, трохи хвилювання має бути", – розповів Фагот.

Знаменитість зізнався, що раніше знав партнерку. Тому в них часто виникають конфлікти. До того ж Катерина змушує виконавця багато тренуватися.

Якби я її не знав так добре, мене б точно чіпляло, що вона так жорстко поводиться. А так я їй прощаю все це. І що б не відбувалося з людьми, якщо є справжні почуття, то вони нікуди не зникають,

– наголосив Фагот.

Текст публікації Фагота

Коротко про мою участь в "Танцях з зірками". Дякую всім, хто вірив в нас та підтримував впродовж всього проєкту. Це була прекрасна подорож довжиною в п'ять тижнів, вивчені нові п‘ять танців та скинуті дванадцять зайвих кілограмів. Почуваю себе прекрасно, чого і всім вам бажаю. Дякую Катерині Тришиній за терпіння та віру в мої танцювальні таланти, а всій режисерській групі низький уклін за творчий запал та натхнення. Продюсерський групі та Завадюку окрема дяка за довіру та турботу.

Прекрасно та красиво провели час та подарували собі та глядачам свято! Дякую. Далі буде...