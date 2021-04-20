З глузду з'їхали, – представники Андрія Данилка прокоментували чутки про проблеми зі здоров'ям

Нещодавно продюсер Юрій Нікітін розкрив подробиці про особисте життя Андрія Данилка, відомому в образі Вєрки Сердючки. Він розповів, що артист має серйозні проблеми зі здоров'ям. Та представники Данилка спростували ці слова і пояснили, від чого насправді лікується зірка.
Короткий допис із поясненням з'явився на особистій сторінці Вєрки Сердючки в інстаграмі. Зокрема, 47-річний Андрій Данилко звернувся до громадськості через своїх менеджерів.
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Представники Андрія Данилка про його хворобу
Менеджмент Данилка дав зрозуміти, що здоров'я артиста не в такому жахливому стані, як останнім часом це описують в пресі.
Друзі, ви що, з глузду з'їхали? Андрій Данилко поправляє свої проблеми зі сном. Налагоджує циркадні ритми. Все інше – норм,
– повідомили в публікації.
Прихильники знаменитості дуже зраділи такій новині:
- "Тримайся рідний";
- "Будь ласка, не пишіть дурниць! Пан Андрій в прекрасній формі. Вчора особисто бачила у Львові";
- "Здоров'я і сил";
- "Давайте нам нові хіти";
- "Весь інстаграм у цих новинах. За сьогодні вже 10 разів прочитала з різних газет. Особливо російські, вже приплели онкологію".
Нагадаємо, вже не вперше Андрій Данилко спростовує інформацію, що шириться в пресі. У листопаді 2019 року з'явилися чутки, що артист пережив блокаду серця під час зйомок новорічного шоу "Привіт, 20-ті".
Що відомо про погіршення здоров'я Данилка
- Наставник зіркового детектива шоу "Маска" Юрій Нікітін раніше оголосив, що Андрій Данилко має проблеми зі здоров'ям. Він заявив, що ці труднощі набагато більші, ніж здається, а побороти їх артисту допомагають українські та закордонні медики.
- Продюсер тоді не зізнався, від чого саме лікується Данилко. Однак зазначив, що попри це, зірка продовжує працювати.
- У 2020 році, в програмі "Слава +" сам Андрій Данилко розповідав про погане самопочуття. Він поділився, що має проблеми через набір ваги.