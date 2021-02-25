Представник Депардьє відреагував на звинувачення у зґвалтуванні

Агент французького кіноактора Жерара Депардьє заявив, що усі звинувачення про зґвалтування молодої акторки є безпідставними, а поновлення справи 2-річної давності – невиправдане.

Арно Фрілле, агент Депардьє, зазначив, що актор повністю спростовує будь-які претензії у свою адресу, а також наголошує, що зараз йдеться не про нову справу, а про відновлення старої.

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За словами агента, це не є виправданим рішенням, оскільки слідство не виявило у справі ніяких додаткових деталей. Але він наголосив, що ніхто ще не скасував презумцію невинуватості.

Це дуже сумно і затьмарює життя артистів, на ім'ї і славі яких намагаються нажитися для своєї слави і користі. Шоу-бізнес. Депардьє ніколи не відрізнявся іміджем ловеласа,

– підкреслив агент.

Що відомо про справу Депардьє?