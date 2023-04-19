Бореться три роки: Позитив зізнався про хворобу, яку намагався заглушити алкоголем

Репер Позитив зізнався, що вже три роки бореться з хворобою, яку йому діагностували. Раніше він намагався заглушити її алкоголем, але тепер перебуває у процесі лікування.

Репер Позитив (Олексій Завгородній) раніше зізнавався про алкоголізм, утім не розповідав про те, що це було способом заглушити хворобу. Артист поділився, що йому діагностували депресію.

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Який діагноз у Позитива

Депресія – це діагноз, який у мене є. Це було ще, я думаю, три роки тому. А причиною стали постійні концерти, недосипання, спосіб життя, нерви. Зараз я перебуваю в процесі (лікування, – 24 Канал), який дуже складний. Але допомагають люди, які тебе оточують, рідні,

– розповів Позитив.

Репер більше не намагається втопити хворобу у чарці й бачить у цьому успіх, адже без алкоголю працює та почувається значно краще. Також він знайшов нове хобі – приготування страв.

"Я спочатку знаходжу якісь найкорисніші продукти, а потім намагаюся у фантазії своїй скласти їх у якусь страву. Це як робити музику, те саме. Готування – це така сама частина творчості моєї".

Позитив продовжує займатися будівництвом та оформленням свого дому. Багато чого він робить самостійно, чим пишається. "Вранці ти прокидаєшся, дивишся на все це і думаєш, що ти сам це зробив, заробляв гроші дуже важко і довго. Це процес, який ти сам пройшов. І тоді ти думаєш: як кльово жити".