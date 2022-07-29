Так, я вживаю, – Позитив відреагував на чутки про свою алкогольну залежність

У шоу-бізнесі ходять чутки про алкогольну залежність Позитива. Однак сам він цього не помічає. Каже, що може відкрити пляшку вина, коли в депресії, але під час війни робить це рідше – раз у три дні.

Через війну Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) став жити скромніше – з'їхав з дорогої орендованої квартири та відмовляє собі в дорогому алкоголі. Він запевняє, що після 24 лютого поборов свої шкідливі звички й натякнув, що більше не напивається. Однак пити вино не кинув.

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Чи справді в Позитива алкогольна залежність

Я зараз намагаюся жорстко не напиватися, але причини на це є. Я не знаю, хто каже, про мою алкогольну залежність, але у мене з цим ніколи проблем не було. Так, я вживаю алкоголь. Пляшку вина у депресивний день точно можу випити. А як по іншому?

– каже Позитив.

Однак додає, що від проблем його рятує не тільки алкоголь, а й робота: "Якщо є якісь гарні новини або гарні пісні, які ти можеш написати, тоді, звісно, алкоголь відходить на другий план".

Цікаво, що Позитив пив вино просто під час інтерв'ю зі Славою Дьоміним і зазначив, що під час війни робить це рідше, бо якісний алкоголь дуже дорогий.

Минулого разу пив десь три дні тому. Дуже складно знайти кльове вино, і ти думаєш, що краще мати чистий розум, краще випити чаю,

– наголошує Позитив.

Де Позитив бере гроші під час війни

Зараз Позитив живе на 500 доларів на місяць, тоді як до війни орендував квартиру за 800. Йому допомагають родичі, зокрема дідусь, в якого він нещодавно позичив гроші.

Кожен день ти прокидаєшся з думкою: "Де і як взяти гроші". Тому що концерти для кожного з нас артистів були першим місцем для заробітку. Усі ми вже тримаємося на такому підсосі, що деякі аранжувальники уже в таксі працюють,

– зізнався музикант.

Сам він йти з музики не збирається, адже для нього це буде "особистий провал".

Повне інтерв'ю Позитива зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн