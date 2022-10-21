Позитив відповів на хейт Слави Камінської щодо його спільної пісні з Анною Трінчер

Нещодавно Слава Камінська розкритикувала Анну Трінчер та Позитива за спільну пісню. Репер відповів співачці на закиди.

Тиждень тому Позитив та Анна Трінчер підкорили мережу треком "Яка ти козачка". Але захват поділили не всі – особливо співачка Слава Камінська.

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Виконавиця розкритикувала спільну пісню виконавців. Вона вважає, що це не творчість, а лише спосіб стати популярним коштом війни.

"Скільки можна підсипати шоубіз такими крінж-треками? Де місце творчості? А не піару на ситуації в країні. Дуже люблю Аню, але Пазіка (POSITIFF - ред.) більше, сорі. Але я ж не козачка! Та за що? Де тут музика? Вибачте", – писала Камінська.

Позитив відповів на критику

, тоді Слава Камінська поглузувала й зі Вікторії Смеюхи , колишньої солістки "НеАнгелів". Вона назвала її "тупою" та посміялася з допису співачки, який та присвятила ЗСУ.

Виконавець спокійно відреагував на хейт з боку колеги. На його думку, артистка могла образитися через те, що його попередня пісня мала таку саму назву, як її.

Я пам'ятаю, що в мене до цього вийшов дует з Настею Балог і він називався "Додому". І він вийшов у той самий день, коли вийшов, я так розумію, кліп і у Камінської, який називався "Додому" теж. Я думаю, що я щось наздоганяю її, якось до неї залажу,

– сказав Позитив.

Репер також відповів на закиди про примітивність пісні "Яка ти козачка". Артист вважає, що таким трек і задумував – танцювальним і простим.

"Пісня не задумувалася як така, що треба читати текст і замислюватися над глибоким змістом. Всі ми розуміємо функцію такого треку. Є треки, де ти дійсно вкладаєш якийсь зміст, а тут розважальна, дуже весела, підбадьорююча пісня для козаків і козачок. Там же все просто. Там мотив, зрозуміло, що там тексту… там напевно довше грає програш. Це танцювальний трек".