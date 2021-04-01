Не витримав і вийшов, – Позитив пригадав першу зустріч з Іриною Білик

Перша зустріч ексучасника гурту "Время и стекло" Позитива та співачки Ірини Білик відбулася завдяки Дмитру Коляденку, який жив на поверх вище від музиканта. Зірки познайомилися в ліфті.

Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) став учасником шоу "Ліпсінк Батл" і перевтілився в народну артистку України Ірину Білик. Співак одягнув блискучу фіолетову сукню, ботфорти на підборах, білу пухнасту шубу та розповів, як познайомився з відомою виконавицею.

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Позитив про першу зустріч з Іриною Білик

Зустрілися знаменитості не на сцені і навіть не за лаштунками, а в ліфті багатоповерхівки. Коли Ірина Білик крутила роман з хореографом і ведучим Дмитром Коляденком, Позитив був його сусідом. Обранець співачки жив поверхом вище, тому їхнє знайомство з артисткою було неминучим.

Однак минуло воно не найкраще. Позитиву так не сподобалися парфуми Коляденка, якими несло від Ірини Білик, що він вийшов не на своєму 12 поверсі, а раніше.

Я перший раз зустрівся з Іриною Білик у ліфті. Я не витримав і вийшов на іншому поверсі, бо в Коляденка були такі парфуми,

– пригадав Позитив.

Нагадаємо, Ірина Білик зустрічалася з Дмитром Коляденком два роки, однак офіційного шлюбу зірки так і не уклали. Її стосунки з продюсером Юрієм Нікітіним також не завершилися весіллям. Нещодавно чоловік зізнався, чому вони з Білик так і не стали батьками та розірвали як романтичний, так і творчий союз.