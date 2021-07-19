Позитив розповів, чи можливе возз'єднання гурту "Время и Стекло"

Відомий український виконавець Позитив 10 років був учасником гурту "Время и Стекло". Група розпалась, однак артист не виключає можливості повернутися у колектив.

Український репер та співак Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) не надто публічний, а тому про його життя відомо не так багато. Та нещодавно він дав відверте інтерв'ю, у якому розповів про стосунки з Надею Дорофеєвою та поділився думками про гурт "Время и Стекло".

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Позитив про возз'єднання гурту "Время и Стекло"

Група розпалась у березні минулого року. Фанати тоді були обурені та засмучені, адже за 10 років "Время и Стекло" для багатьох стали кумирами. Чимало шанувальників очікують на повернення колективу.

Ми знаємо мільйон груп легендарних, які потім роблять reunion. Це може бути, але не зараз. Бо те, що зараз робить Надя і що вона створює, як сольний артист мені дуже подобається. І мені здається, це було б неможливо в складі колективу. Зараз я хочу, щоб гурт MOZGI став таким самим легендарним, як і "Время и Стекло",

– зізнався артист.

Також Позитив розповів, які зараз у нього стосунки з колишньою партнеркою Надею Дорофеєвою.

"Надя — супер талановитий артист, це партнер. Ми зараз рідше бачимося, ясна річ, але я дуже за неї вболіваю й дуже хвилююсь. Дуже хочу, щоб у неї все вийшло. Вона – сильний артист, який знає, куди йде. Вона доб'ється всього, чого захоче", – наголосив Позитив.

Дивіться інтерв'ю з Позитивом: відео онлайн

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