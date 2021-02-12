Позитив і Мішель Андраде презентували кліп на пісню "100 тисяч хвилин": чуттєве відео

Українські артисти Позитив та Мішель Андраде випустили кліп на композицію "100 тисяч хвилин". Відео розповідає про історію кохання у 4 стінах, яке стикається з почуттями та емоціями.

Відомі українські артисти Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) та Мішель Андраде презентували кліп на дуетну композицію, яку випустили раніше – "100 тисяч хвилин".

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Позитив та Мішель Андраде випустили кліп

Композиція "100 тисяч хвилин" є саундтреком до однойменного романтичного серіалу від студії "Квартал 95". Серіал, а також пісня й кліп, розповідатиме історію кохання подружжя, яке залишилось на 69 днів удвох замкнутими у своєму будинку. І цей час минув непросто, незважаючи на те, що пара є одруженою 10 років. Нагадаємо, що автором пісні став репер та продюсер Потап.

У відео знялись як артисти Позитив та Мішель Андраде, так і актори серіалу. Головні герої стикаються з конфліктами, емоціями та почуттями. В той же час, їх переслідують Мішель з Позитивом.

100 тисяч хвилин разом – для когось це виклик, для когось бій, а когось ці хвилини вчать знаходити і бачити один в одному нові грані. Тут оживає історія кохання. Дві сторони, чоловік і жінка, які провели 100 тисяч хвилин разом і продовжують любити один одного,

– пише під відео.

Варто зазначити, що режисером ролика став Руслан Ханумак – головний герой історії кохання. А зйомка відео проходила на території будинку, де був знімальний майданчик серіалу.

Позитив та Мішель Андраде – "100 тисяч хвилин": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Шанувальники поділились емоціями після перегляду промовистого відео артистів: